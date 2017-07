El B2 d’idiomes, obligatori per a beques de mobilitat

Als ajuts de la Generalitat a universitaris que estudien a l’estranger || Després d’ajornar aquest requisit per obtenir el títol

Els estudiants universitaris catalans que vulguin optar a una beca de la Generalitat per finançar part de les despeses derivades d’estudiar a l’estranger hauran d’acreditar a partir del curs vinent el nivell B2 d’una tercera llengua. Serà un requisit obligatori i que arriba després que el departament d’Universitats decidís ajornar quatre anys l’exigència del nivell B2 (equivalent al títol de First Certificate en anglès, per exemple) per aconseguir el títol universitari. Per això, els estudiants que el curs vinent realitzin una estada de mobilitat del programa Erasmus, per exemple, i vulguin optar a la convocatòria d’ajuts Mobint de la Generalitat