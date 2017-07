Gardeny, al 90% d’ocupació gràcies a 4 noves empreses

El parc científic i tecnològic de Gardeny (PCiTAL) arriba al 88,23% d’ocupació de les seues dependències després d’haver incorporat en els últims mesos quatre noves empreses i 240 treballadors en el termini d’un any. Els nous inquilins són el centre Ilerna, que hi traslladarà la seu de formació en línia; BFM Outsourcing 2008 per a entitats financeres; Icompetia Social Lab, també dedicada a la formació, i AM Domotics. Roberto Fernández, president del parc, va afirmar ahir que “és una mostra inequívoca de l’èxit del parc” i que el consell d’administració ja estudia com ampliar les instal·lacions, ja sigui amb la rehabilitació d’edificis de l’àrea o amb la construcció de nous. Per la seua banda, el vicepresident, Àngel Ros, que assumirà la presidència del parc el dia 18 de setembre, va destacar que des de l’abril s’han rodat dotze produccions al Magical Media. Entre aquests figuren tres pel·lícules i dos programes de televisió, un dels quals s’estrenarà a TV3 coincidint amb els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona.

Pel que fa a les negociacions amb Hisenda del deute acumulat del PCiTAL, d’uns 39 milions, Fernández va dir que el secretari general d’Hisenda va mostrar una “extraordinària sensibilitat” cap al parc lleidatà. Confia a arribar a una solució ben aviat que garanteixi la viabilitat econòmica de les instal·lacions.