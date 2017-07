El nombre de contractes de lloguer es quadruplica en una dècada a Lleida

En el primer trimestre se’n van registrar 1.470, davant els 364 de deu anys enrere

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El lloguer de pisos s’ha disparat durant l’última dècada a la província de Lleida. En el primer trimestre d’aquest any, es van registrar 1.470 contractes davant els només 364 del mateix període de l’any passat. Els Agents de la Propietat Immobiliària ho atribueixen a la crisi i auguren que quan l’economia s’estabilitzi la compra es recuperarà.El nombre de contractes de lloguer a la província de Lleida s’ha multiplicat per quatre en una dècada. Segons les últimes dades de la secretaria d’Habitatge de la Generalitat, en el primer trimestre d’aquest any, se’n van registrar 1.470, mentre que en el mateix període