Lleida tindrà un centre Waldorf el curs vinent

Un espai de suport familiar per a nens de 18 mesos a 6 anys || En un edifici sostenible construït a prop de l’Arborètum

La ciutat de Lleida tindrà finalment un centre Waldorf el curs 2017-2018, promogut per l’associació educativa L’Olivera, que fa un any i mig que treballa en el projecte. No serà una escola convencional, sinó un espai de suport familiar per a nens de 18 mesos a 6 anys, amb mestres formades en la pedagogia Waldorf, alternativa a la tradicional, que es basa a mantenir la capacitat innata d’aprendre dels nens i a facilitar que desenvolupin la part emocional, física, anímica i espiritual (no en el sentit religiós), a més d’adquirir coneixements. El centre estarà ubicat en una casa construïda seguint