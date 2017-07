Un motorista va resultar aquest dilluns ferit de caràcter lleu en un accident ocorregut a la Zona Alta. Els fets van tenir lloc poc abans de dos quarts de deu del matí, quan, per causes que es desconeixen, una motocicleta i una furgoneta van col·lidir al carrer Balmes, a l’altura de Camp de Mart.



Fins al lloc dels fets es va desplaçar una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els sanitaris de la qual van atendre el ferit. Finalment, no va ser necessari que fos evacuat.