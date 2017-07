Soler: “El FLA no és per a les aventures separatistes”

El diputat de Ciutadans al Parlament per Lleida, Jorge Soler, va carregar ahir contra el rumb separatista del Govern de la Generalitat i va insistir a Lleida que “el FLA (Fons de Liquidació Autonòmica) serveix per pagar els serveis socials, la sanitat i l’educació, no les aventures separatistes del Govern”, amb referència a la mesura adoptada pel Govern central de vigilar els comptes de la Generalitat. En la visita al centre d’atenció a discapacitats Shalom, Soler va estar acompanyat per altres diputats catalans i va aprofitar per criticar la reforma del reglament que volen imposar aquesta setmana les forces independentistes. Així mateix, va instar el Govern de la Generalitat a pagar les subvencions als centres especials de treball (CET), que fan una tasca “extraordinària” i que estan sense cobrar els ajuts des del passat gener (més informació a la pàgina 34).