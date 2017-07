El PDeCAT reclama a la Paeria que arregli ja el camp de futbol i el local social de Llívia

El grup municipal del PDeCAT i Unió va reclamar ahir a l’equip de govern que compleixi l’acord aprovat en la comissió d’Urbanisme del mes de maig arreglar els desperfectes del centre social i dels vestidors del camp de futbol. El regidor Paco Cerdà va lamentar que, a pesar de ser aprovat per unanimitat, dos mesos després no s’hagi fet res. “L’estat de les instal·lacions i del barri en general deixa molt a desitjar i demanem a la Paeria que actuï com més aviat millor per solucionar les esmentades deficiències”, va indicar. La proposta de resolució instava a reparar el terreny de joc del camp de futbol municipal, així com revisar l’estructura de la construcció de l’edifici que acull els vestidors i el centre cívic del barri, que presenta esquerdes i problemes d’humitat.

Els veïns han denunciat en reiterades ocasions el mal estat d’aquestes instal·lacions i, en una de les últimes assemblees veïnals, van decidir tallar la carretera per reclamar les millores pendents “des de fa més d’un any i mig”.

No obstant, i després de rebre la visita de tècnics municipals, l’entitat veïnal va optar per ajornar la idea de tallar la carretera d’accés al barri uns mesos, per deixar al consistori marge de maniobra, va explicar el president, Josep Maria Grau.