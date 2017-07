El PP veu “antidemocràtica” l’ANC per l’acte del “terrorista” Otegi

Avui a les 20.00 al Teatre Principal, al costat del republicà Tardà

El coordinador general d’Euskal Herria-Bildu, Arnaldo Otegi, protagonitzarà avui al Teatre Principal de Lleida, a les 20.00 hores, l’acte polític Catalunya & Euskadi: dos països, un objectiu, organitzat per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Lleida. L’acompanyarà el diputat d’Esquerra Republicana Joan Tardà, portaveu d’aquesta formació al Congrés dels Diputats.El grup municipal d’ERC a la Paeria va anunciar ahir que al matí, a les 12.30 hores, organitzarà una “visita institucional” per a Otegi a l’ajuntament, encara que no serà un acte oficial, ja que el govern de la ciutat no va tenir en compte la proposta que li va fer aquesta