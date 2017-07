Infracció greu del CAP de l’Eixample per difondre l’e-mail de centenars de pacients

Resolució de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades que l’ICS ha recorregut davant del jutge || Va enviar correus a 800 persones sense còpia oculta, per la qual cosa totes les adreces eren visibles

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) ha resolt que el CAP de l’Eixample va cometre una “infracció greu” al difondre per error el passat 24 d’octubre les adreces electròniques d’uns 800 usuaris d’aquest ambulatori, al no utilitzar l’opció de còpia oculta a l’hora d’enviar un comunicat informatiu via e-mail. L’ens públic no recomana a l’Institut Català de la Salut (ICS), organisme públic del qual depèn el CAP, aplicar mesures correctores per reparar els efectes de la infracció, perquè va ser “un fet puntual” i no respon a un procediment habitual dels professionals del centre sanitari. De fet, l’ICS acredita