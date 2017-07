Inicien la reforma d’un carrer d’accés a la Seu

© Ja s’ha començat a excavar el talús del turó de la Seu Vella com a part de les obres.

L’empresa Acsa ha començat les obres per millorar l’accessibilitat del carrer Monterrey, que enllaça Camp de Mart amb el turó de la Seu Vella. El projecte, que costarà 257.164 euros, inclou demolir i eixamplar de 90 a 170 centímetres la vorera de Monterrey que dóna a l’Orfeó Lleidatà i obrir un nou accés per a vianants cap al turó pel parc de Santa Cecília a través d’unes escales a l’encreuament de Monterrey i Ronda de Sant Martí. També s’eixamplarà la calçada a l’encreuament de Sant Martí amb Monterrey per tal de facilitar les maniobres de gir als autocars, mantenint l’àrea actual d’estacionament. D’altra banda, també es renoven els serveis i la jardineria i es millora el monument a Enric Granados.