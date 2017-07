Inversió de 120.000 euros a la gossera per benestar animal

Els gossos tindran més espai al pati i s’amplia la capacitat per a gats || Hi aniran voluntaris a passejar-los i raspallar-los

La Paeria treballa en un projecte per millorar el benestar dels animals que són al centre d’acolliment de la Caparrella. Segons van explicar ahir el tinent d’alcalde Fèlix Larrosa i l’arquitecte Josep Maria Puigdemasa, es preveu una inversió total de 120.000 euros en dos fases, que serviran per ampliar les gàbies dels gossos amb espais de pati tancats més assolellats (ara alguns amb prou feines veuen el sol), habilitar una segona àrea d’acolliment de gats i millorar l’enjardinament. Més endavant, es preveu fer un pati més gran i recorreguts de passeig, aprofitant que la gossera passarà a tenir un servei de voluntaris per millorar el tracte cap als animals i promoure les adopcions.

La Paeria va signar ahir el conveni per a la seua posada en marxa amb l’acabada de crear Associació de Voluntaris del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Lleida, que integra persones implicades en diverses protectores de la ciutat i poblacions properes. Els voluntaris –per ara són una quinzena, però volen sumar-hi més gent– s’encarregaran a partir del setembre de treure a passejar els gossos, rentar-los i raspallar-los, per fomentar així la seua socialització i facilitar que puguin ser adoptats per famílies, que és l’objectiu final. Els interessats a col·laborar-hi poden enviar un correu a l’adreça adopcionscaaclleida@gmail.com. La presidenta de l’entitat, Cristina de Dios, va destacar que la millora de la gossera era un assumpte pendent des de feia anys i va agrair que finalment s’abordi. Els voluntaris, que passaran per un curs de formació, estaran al centre de dilluns a divendres, d’11.00 a 13.00 hores. L’entitat també va reclamar que la Paeria actuï a les colònies de gats, com ha de fer per llei, per esterilitzar-los, ja que les protectores estan “desbordades”.

Larrosa va destacar que al voltant del 30% de les llars de Lleida compten amb un animal de companyia i que la Paeria té en marxa una campanya de conscienciació per prevenir els abandonaments.