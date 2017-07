Solar ‘aparcat’ en ple centre

Les males herbes proliferen a la parcel·la de Magisteri a l’espera que es liciti el nou pàrquing || Les obres de demolició de l’antiga facultat van acabar al febrer

El solar que va acollir la històrica facultat de Magisteri sembla més un descampat al mig de la ciutat que un terreny preparat per allotjar un aparcament de pagament, que és l’ús provisional que la Generalitat, propietària del terreny, preveu donar al recinte. I és que a la finca, de 5.225 metres quadrats, hi proliferen actualment les males herbes i presenta un estat d’abandó total a l’espera que la conselleria d’Economia ultimi l’expedient de licitació per arreglar-la com a pàrquing. Fonts del Govern van assenyalar que esperen tenir adjudicat el concurs abans d’acabar l’any i la previsió és que aculli