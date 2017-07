Trànsit proposa pràctiques obligatòries per a motoristes

Davant l’elevada sinistralitat, amb 7 víctimes aquest any a Lleida || Interior planteja senyalitzar revolts perillosos i taxa 0 d’alcohol

El conseller d’Interior, Joaquim Forn, i la directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech, van proposar ahir que sigui obligatori (ara no ho és) passar per l’autoescola per obtenir el carnet de moto per rebre classes i fer pràctiques, a més d’una taxa 0 d’alcohol per a motoristes, com a mesures per reduir la sinistralitat d’aquest col·lectiu a les carreteres catalanes. En el que va d’any, set persones han perdut la vida després d’un accident de moto a Ponent, mentre que els permisos per conduir motos s’han incrementat significativament en els últims anys.Així ho van assenyalar ahir després de