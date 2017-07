Arnaldo Otegi: “El procés català és irreversible i el decidirà la gent”

El dirigent abertzale critica a Lleida que l’utilitzin per identificar l’independentisme amb l’“eix del mal” || Tardà crida a votar en la “jornada històrica” de l’1 d’octubre

Davant d’un Teatre Principal ple de gom a gom amb 800 persones, el coordinador general d’Euskal Herria-Bildu, Arnaldo Otegi, va defensar que “el procés català és irreversible”, perquè malgrat que des del Govern central “posaran tots els obstacles, estan en una estratègia perdedora, al final això ho decideix la gent”. Otegi va protagonitzar al costat del diputat d’ERC Joan Tardà l’acte “Catalunya & Euskadi: dos països, un objectiu”, organitzat per l’ANC de Lleida. “S’ha produït una cosa fonamental. Bona part de la societat catalana ha entès que no hi ha possibilitat de democratització de l’Estat espanyol i hi ha una