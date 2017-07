Dos detinguts per 15 robatoris en cases de Lleida, Alpicat i Alcoletge

Els Mossos d’Esquadra van aturar|detenir dimarts passat a dos joves de 20 i 29 anys com a presumptes autors de 15 robatoris amb força a l’interior de domicilis. Les detencions són fruit d’una investigació iniciada a començaments de juliol després de detectar-se diversos robatoris perpetrats amb el mateix modus operandi. En tots els casos els assalts es produïen a la franja nocturna en xalets o cases unifamiliars. Els lladres saltaven la tanca permitral i forçaven alguna finestra per accedir a l’interior de les cases. Una vegada dins, sostreien joies, diners i ordinadors portàtils, entre altres objectes de valor. A més, en tres dels robatoris els lladres també van sostreure un vehicle estacionat, amb les claus posades, al garatge de les cases. Tot apunta que robaven els vehicles per transportar els objectes sostrets i dificultar la investigació policial en cas de ser detectats.

Les indagacions van acabar dimarts passat durant la matinada amb la identificació de dos joves, de nacionalitat romanesa i veïns de Lleida, com a presumptes autors dels robatoris. Se’ls acusa de quinze robatoris amb força, comesos entre l’1 i el 22 de juliol a cinc cases de Lleida, sis d’Alpicat i quatre d’Alcoletge. Els Mossos van entrar ahir en una nau, situada a la partida Vallcalent de Lleida, que els detinguts utilitzaven per emmagatzemar els objectes sostrets, i al domicili dels detinguts, situat al carrer Ballester de Lleida. La investigació continua oberta per aclarir la procedència dels objectes intervinguts. Els detinguts han passat avui a disposició judicial i almenys un d’ells ha ingressat en presó preventiva.