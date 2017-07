El rector només accepta una consulta sense valor decisori sobre el suport de la UdL al referèndum

27/07/2017

El rector de la Universitat de Lleida (UdL), Roberto Fernández, està disposat a facilitar que els promotors de la recollida de firmes en favor del suport al referèndum de l’1-O organitzin una consulta entre la comunitat universitària, però sense que aquesta comporti modificar la decisió aprovada en el seu dia en el consell de govern, que va rebutjar adherir-se al pacte pel referèndum. En aquest sentit, Fernández els ha remès una carta en la qual assenyala que els estatuts de la UdL no inclouen la possibilitat d’organitzar una consulta institucional i que, així mateix, atribueixen als òrgans de govern una sèrie de potestats que exerceixen amb l’objecte de la "unitat institucional". Tot seguit, recorda que el consell de govern ja es va manifestar sobre aquest assumpte. D’aquesta manera, la resposta del rector als promotors de la recollida de firma no preveu que pugui canviar-se aquesta decisió.

La sol·licitud de convocatòria d’una consulta per decidir la posició de la UdL sobre el referèndum sobre la independència de Catalunya va ser firmada per 680 membres de la comunitat universitària. Fonts pròximes a l’equip de govern van recordar que la UdL compta amb més de 10.000 estudiants i que els integrants del professorat i del personal d’administració i serveis que s’han afegit a aquesta iniciativa són un percentatge reduït dels mateixos.