Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes per quinze robatoris amb força en xalets i cases unifamiliars del Segrià

Actualitzada 27/07/2017 a les 13:59

© Imatge d'un cotxe dels Mossos d'Esquadra a la porta de la comissaria. EFE

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Ponent van detenir el passat dimarts, dos homes, de 20 i 29 anys, de nacionalitat romanesa i veïns de Lleida, com a presumptes autor de quinze robatoris amb força a l'interior de domicilis.



Les detencions són resultat d'una investigació iniciada a principis de juliol després de detectar-se un seguit de robatoris amb força a l’interior de domicilis amb un mateix modus operandi.



En tots els casos els robatoris es produïen durant la franja nocturna en xalets o cases unifamiliars. Els lladres saltaven la tanca perimetral i forçaven alguna finestra per tal d'accedir a l'interior de les cases. Un cop dins sostreien joies, diners i ordinadors portàtils, entre altres objectes.



A més, en tres dels robatoris els lladres també van sostreure el vehicle que estava estacionat, amb les claus posades, al garatge de la casa. Tot apuntava, que robaven els vehicles per transportar els objectes sostrets i dificultar la investigació policial en cas de ser detectats.



La investigació va concloure el passat dimarts a la matinada amb la detenció de dos homes com a presumptes autors dels robatoris. Als detinguts se'ls acusa de quinze robatoris amb força, comesos entre l'1 i 22 de juliol, en cinc cases de Lleida, sis d'Alpicat i quatre d'Alcoletge.



Ahir es va realitzar una entrada i perquisició en una nau, situada a la Partida Vallcalent de Lleida, que els detinguts utilitzaven per emmagatzemar els objectes sostrets, i en el domicili dels detinguts, situat al carrer Ballester de Lleida.



La investigació continua oberta per tal d’esbrinar la procedència de diferents objectes intervinguts durant les entrades.



Els detinguts, un dels quals té antecedents, han passat avui a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.