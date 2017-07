Ferit greu un nen de 2 anys després d’haver estat atropellat a la Bordeta

L’accident va succeir al carrer Albarés i el petit va ser evacuat a l’Arnau

© Vista del carrer Albarés, de la Bordeta, on ahir a la nit es va produir l’atropellament.

Un nen de dos anys va haver de ser hospitalitzat ahir després de patir ferides greus al ser atropellat per un vehicle a la Bordeta. Segons van informar des de la Guàrdia Urbana, l’accident va tenir lloc pocs minuts abans de les nou de la nit al carrer Albarés, en un encreuament amb el carrer Miquel Batllori, quan el petit, que anava amb el seu pare, va travessar corrent la carretera i un vehicle que passava per allà en aquell moment el va envestir.

Efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van traslladar al lloc dels fets per atendre el petit, que en un primer moment va perdre la consciència a causa del cop, però que va poder ser estabilitzat per ser traslladat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. Cap a les deu de la nit, el nen ja estava hospitalitzat amb pronòstic greu i a l’espera de ser sotmès a diverses proves per valorar les lesions de l’impacte. Les primeres informacions apuntaven que tenia una contusió al cap.

El mes de març passat, un nen de 13 anys va resultar ferit de caràcter menys greu al barri de Cappont. Un mes abans, un altre nen de 6 anys també va resultar ferit, aquesta vegada de caràcter lleu, després d’haver estat atropellat per un turisme a la rambla de Pardinyes. En aquest cas, el menor no va necessitar hospitalització. Al gener, una altra nena de 10 anys també va ser atropellada per un vehicle al passeig de Ronda, concretament, al carrer Bisbe Irurita.