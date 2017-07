Un conductor ebri i drogat abandona el cotxe després d'accidentar-se a l'Ll-11

27/07/2017

© Imatge d'arxiu d'un control d'alcoholèmia. SEGRE

La Guàrdia Urbana va denunciar ahir un conductor que va donar positiu en el control d’alcoholèmia i de droga després de tenir un accident a l’Ll-11 i haver abandonat el vehicle a l’esmentada carretera. El turisme va patir una sortida de via a les 05.45 hores, a l’avinguda Victoriano Muñoz, travessant la rotonda situada a l’altura de l’ Ll-11. Els dos ocupants del cotxe, que van resultar il·lesos, se’n van anar del lloc deixant el vehicle a la carretera. Una patrulla els va localitzar als Camps Elisis i el conductor va donar positiu en la prova d’alcoholèmia, amb una taxa d’1,06 mg/l. També va donar positiu en el drogotest, a més de portar a sobre una bosseta de marihuana.



D’altra banda, un altre xòfer de 39 anys va ser denunciat ahir de matinada penalment amb una taxa d’alcoholèmia de 0,99 mg/l. El conductor va ser interceptat a l’avinguda Barcelona, a Cappont, durant un control de documentació, i els agents van observar que presentava signes d’haver consumit begudes alcohòliques. Després de donar positiu en la prova, els agents van iniciar diligències penals contra ell.



Així mateix, la Urbana va denunciar per la via penal un home de 38 anys al carrer Riu Éssera per conduir tot i no tenir el carnet en vigor per pèrdua de punts.