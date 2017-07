Evoluciona bé el nen de 2 anys atropellat a la Bordeta

Està ingressat a Traumatologia

El nen de 2 anys que dimecres a la nit va resultar ferit de gravetat al ser atropellat per un vehicle a la Bordeta està estable i evoluciona favorablement, segons van indicar aquest dijous fonts de l’hospital Arnau de Vilanova, on el petit està ingressat a la planta de Traumatologia.Els fets van tenir lloc poc abans de les nou de la nit, al carrer Albarés, en un encreuament amb l’avinguda Miquel Batllori, quan el petit, que anava amb el seu pare, va travessar la carretera corrent i un vehicle que passava per allà en aquell moment el va colpejar.Efectius del SEM es van traslladar fins al lloc per atendre el menor, que en un primer moment va perdre el coneixement a causa del cop, però que va ser estabilitzat i traslladat a l’hospital.El pronòstic era greu i l’equip mèdic va valorar les lesions de l’impacte. Al març, un nen de 13 anys també va resultar ferit en un atropellament a Cappont.