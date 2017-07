La Paeria avala el pla de seguretat de Biloba i porta al jutge el Govern

Protecció Civil reclama a la discoteca més documentació i fer un simulacre || Segueix pendent l’homologació del de The Hill pel conflicte amb la Generalitat

La comissió municipal de Protecció Civil va acordar ahir finalment homologar el pla d’autoprotecció de la discoteca Biloba, ubicada al costat de la carretera Ll-11, un any després de la posada en marxa del local. No obstant, aquest tràmit no tanca el conflicte entre la Paeria i la Generalitat sobre a qui correspon validar els plans de seguretat de grans carpes d’estiu, com Biloba o The Hill, de Gardeny, el pla del qual encara no té aquest aval administratiu. L’ajuntament va acceptar homologar el de Biloba, van informar fonts municipals, en compliment d’un requeriment de la direcció general de Protecció