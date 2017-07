El Madrid i Muguruza, al test de cultura general per ser guàrdia urbà

Inici de les oposicions per a tres places

El centenar d’inscrits a les oposicions per cobrir tres places de la Guàrdia Urbana van iniciar ahir al matí el procés amb la prova de cultura general, primer, i la teòrica, després. Van ser exàmens de tipus test, en els quals s’havia de triar una resposta a cada una de les cinquanta preguntes entre quatre opcions. Segons van explicar alguns aspirants a aquest diari després dels dos exàmens, en el de cultura general hi va haver al voltant de mitja dotzena de preguntes relacionades amb l’esport. Una era quin equip va guanyar la Champions League aquest any (el Reial Madrid).