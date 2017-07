La vaga a Renfe causa molèsties als viatgers però no genera cues

Va anul·lar una vintena de trens amb parada a Lleida, cosa que va obligar a canviar bitllets o plans de viatge a alguns passatgers || Va coincidir amb l’‘operació sortida’

La jornada de vaga d’ahir convocada pel sindicat minoritari CGT als serveis de Renfe i Adif va cancel·lar una vintena de trens amb parada a Lleida, però va transcórrer sense incidents destacats a Ponent. Tanmateix, sí que va provocar confusió entre alguns passatgers que no eren coneixedors de les afectacions provocades per les aturades, la qual cosa els va obligar a avançar o retardar l’hora de sortida del seu viatge o, fins i tot, a canviar el bitllet que havien adquirit abans que la vaga fos convocada. “M’han cancel·lat dos combois: del primer, me n’han abonat els diners i me