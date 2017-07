Allau d’al·legacions pel ‘cadastràs’ a l’Horta per errors en superfície i en valoració

Desenes de propietaris ja les han presentat i l’oficina d’assessorament municipal ha efectuat més de 400 atencions || Hisenda ja les ha denegat a alguns veïns afectats que havien recorregut

Els mesos estivals són els més intensos laboralment parlant per a agricultors i ramaders, però aquest any als de l’Horta se’ls ha afegit una altra preocupació: les notificacions de la temuda revisió cadastral d’Hisenda, que ha fet aflorar centenars de construccions agrícoles com basses o magatzems que fins ara no tributaven. Cada vegada són més els propietaris que, després de rebre-les, presenten al·legacions al Cadastre per “errors” en la valoració. De fet, 400 veïns ja han acudit al servei d’assessorament habilitat per la Paeria i altres han optat per l’ajuda que ofereixen a l’oficina del Cadastre, sindicats agraris i associacions