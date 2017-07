Cremats un cotxe i dos contenidors a Cappont

Un incendi va calcinar ahir completament un vehicle que circulava per l’avinguda Barcelona, a Cappont, i també va afectar dos contenidors. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 14.25 hores quan van alertar que, per causes que es desconeixen, sortia fum del motor del turisme. Les flames van calcinar del tot el cotxe així com dos contenidors de residus que es trobaven a prop. Fins al lloc es va traslladar una dotació dels Bombers, que va donar per extingit l’incendi als deu minuts i no hi va haver cap persona afectada.

D’altra banda, els Bombers van actuar ahir al matí en l’incendi que va afectar un arbre al carrer Fontanet de la Bordeta.