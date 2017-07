Un jutjat de Lleida investiga una possible violació amb ‘burundanga’

Després d’una intervenció telefònica a dos acusats per tràfic de drogues a Fraga

El Jutjat 1 de Violència sobre la dona de Lleida investigarà un cas de possible abús sexual en el qual la víctima havia estat drogada amb burundanga, substància estupefaent utilitzada per anul·lar la voluntat de la víctima. Seria el primer cas que arriba a la via judicial a Lleida per la utilització d’aquest tipus de droga de submissió química. En una interlocutòria, el Tribunal Suprem resol la competència a favor del tribunal lleidatà per investigar aquest cas, que va transcendir durant una investigació d’un jutjat de Fraga per tràfic de drogues.La interlocutòria assenyala que en el si d’una investigació duta