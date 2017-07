Veïns ofereixen les seues terrasses per capturar coloms

Paeria estudia altres mesures dissuasives

Una desena de veïns de Ciutat Jardí ja han ofert les seues terrasses per col·locar gàbies per capturar coloms, que es compten per desenes (i fins i tot per centenars) a la zona més pròxima a l’Arborètum. Els residents afectats denuncien els problemes de brutícia i salubritat que provoquen aquestes aus i una comunitat de veïns ja ha presentat un escrit formal a la Paeria i al departament de Salut instant-los a aplicar mesures més efectives per frenar-ne la proliferació. Per la seua part, el consistori va indicar que la brigada de control està valorant altres actuacions per controlar-ne la proliferació i que ja s’utilitzen repel·lents naturals. També van indicar que porten a terme la retirada de nius per frenar la colònia.

L’associació de veïns de Ciutat Jardí va proposar a la Paeria estudiar la viabilitat d’utilitzar pinso anticonceptiu o esterilitzant per tal de reduir la població de coloms d’aquesta àrea de manera natural. Aquesta tècnica ja la utilitzen consistoris com Barcelona.

“Nosaltres no som experts, però patim les conseqüències d’aquesta plaga. Si la col·locació de gàbies no la frena, necessitem altres alternatives”, explica Antoni Tahull, el seu president.