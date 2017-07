Acta a Biloba per queixes pel soroll

31/07/2017

© Imatge d'una nit de festa a la discoteca Biloba de Lleida.

La Guàrdia Urbana ha aixecat dos actes administratives contra la discoteca Biloba aquest cap de setmana. La primera, dissabte a la matinada, després de rebre diverses queixes per soroll. La segona, per presumptes irregularitats en la celebració d’una festa a la piscina. Aquesta última es va aixecar a instàncies d’un pare que va requerir els agents. Les queixes per soroll per part dels veïns van ser recurrents l’any passat, però aquest any s’havien normalitzat.