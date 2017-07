Deu anys de la llei de Seguretat Viària amb més de 8.000 imputats a Lleida

Set de cada deu infraccions penals són per consum d’alcohol o per no tenir carnet

Més de 8.000 conductors han estat imputats en l’última dècada per incomplir la llei de Seguretat Viària a les carreteres lleidatanes. Quan es compleixen deu anys de la llei, que va introduir el carnet per punts, les administracions debaten canvis, com ara castigar la reincidència de l’alcohol al volant o les distraccions amb l’ús del mòbil.Aquest any es compleixen deu anys de la llei de Seguretat Viària, que es va veure precedida un any abans, el 2006, per l’entrada en vigor del carnet per punts. Una dècada de canvis en els hàbits al volant inciten els legisladors a promoure reformes