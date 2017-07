Demanen 5 anys de presó per robar 40 euros i un mòbil amb un ganivet

Segons la víctima, una menor el va abordar a l’Eix i el va fer pujar a un pis on l’esperava l’acusat || La Fiscalia li imputa un robatori amb violència i maltractament

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Fiscalia va sol·licitar ahir cinc anys de presó per a un acusat de robar amenaçant amb un ganivet un home, en un pis de la plaça de la Sal, en connivència amb una menor, fets pels quals el jove va ser jutjat ahir al Jutjat Penal 2 de Lleida, que va deixar el cas vist per a sentència.Segons el relat del Ministeri Públic, els fets van tenir lloc el maig del 2016, quan la víctima, d’origen pakistanès i veí de Lleida, va ser interceptat al carrer per una menor que li va demanar ajuda i el va instar a