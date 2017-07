Els veïns debatran els usos del Parc de les Arts

La plataforma El Parc és Nostre va celebrar ahir una assemblea per informar els veïns del resultat del ple de divendres passat, en el qual la Paeria va aprovar un canvi de model per al projecte del Parc de les Arts. Els veïns celebren que el govern hagi reconsiderat la seua postura “gràcies a la pressió popular”, encara que no es donen per satisfets amb la proposta municipal, que garanteix que no hi haurà un equipament privat al solar. De cara al setembre recolliran propostes sobre els usos i equipaments cívics i culturals que ha d’acollir aquest gran solar situat al carrer Alcalde Pujol.