La Crida demana homenatjar la primera dona regidora

REDACCIÓ Actualitzada 01/08/2017 a les 14:44

El grup municipal de Crida per Lleida ha presentat una petició a l’alcalde, Àngel Ros, perquè la Paeria reti homenatge públic el mes que ve a Aurèlia Pijoan, que va ser la primera dona regidora a la història de la Paeria. Ho va ser entre el setembre i l’octubre del 1937, en plena Guerra Civil, pel PSUC, i aquest any es compleix el vuitantè aniversari d’aquesta efemèride, va destacar Eva Lega, membre de la Crida.



Aquesta dona, llicenciada en Medicina i activista política, va marxar després a l’exili, on va continuar col·laborant amb l’antifranquisme, i va morir a Mèxic el 1998.



La formació planteja també que l’ajuntament doni el nom d’Aurèlia Pijoan a la sala de recepció de visites de la primera planta de la Paeria i que s’incorpori en aquest mateix espai una placa commemorativa amb una breu biografia.