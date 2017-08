Campanya dels hotelers i la Paeria contra el soroll a les terrasses

La Federació d’Hostaleria i l’ajuntament de Lleida han posat en marxa la campanya “Al carrer, sisplau, gens de sarau”, amb l’objectiu de promoure el comportament cívic i responsable en l’ús de les terrasses de locals, especialment de nit.



La campanya consistirà en el repartiment de 12.500 fulletons als establiments que compten amb terrassa. L’alcalde accidental, Rafael Peris, va destacar que el missatge principal és el de respecte al descans dels veïns, per evitar sorolls, però que també es vol promoure una certa tolerància amb la vida nocturna.



“Lleida no és una ciutat conflictiva i, quan hi ha algun problema puntual amb algun local, hi ha una comissió que fa de mediadora per solucionar-lo”, va explicar el gerent de la federació, Ramon Solsona.



Els empresaris del sector han demanat ampliar els horaris d’obertura de les terrasses, però Peris va indicar que la Paeria encara està valorant la petició i que no ho decidirà abans de l’octubre, per la qual cosa no podrà aplicar-se aquest estiu.