Empresaris del Barri Antic volen més visibilitat

L’associació d’empresaris del Centre Històric, constituïda el maig passat, vol fer més pinya i unir esforços per impulsar el barri i reivindicar els negocis i comerços de la zona.

En aquest sentit, entre les accions que preveuen abordar pròximament, figuren la creació d’una pàgina web de l’entitat i l’impuls d’una campanya per captar més associats (actualment compta amb uns vint-i-cinc establiments), així com campanyes online i offline per guanyar visibilitat i la senyalització dels negocis.

La junta directiva de l’associació, presidida per Òscar Mur (bar Gilda) i amb Dídac París (Comercial Pintures) com a secretari, es va reunir aquest dimarts amb l’alcalde accidental i regidor de Comerç, Rafael Peris. Peris va destacar el perfil jove, emprenedor i amb “moltes idees i iniciatives” dels integrants de l’entitat.