Un dona ferida en incendiar-se la cuina del seu pis a Cappont

REDACCIÓ Actualitzada 02/08/2017 a les 13:03

© Bombers al balcó de l'habitatge. L.G.

Un dona ha resultat ferida aquest migdia a causa d’un incendi que ha afectat la cuina del seu pis a Cappont. La dona ha estat atesa pels serveis d'emergència per inhalació de fum i cremades superficials i ha estat traslladada a l'hospital Arnau de Vilanova. Pel que sembla, el foc s’ha iniciat a la campana de fums mentre estava cuinant en un habitatge del número 3 del carrer Riu Sió.



Fins al lloc han acudit 4 dotacions dels bombers, així com efectius dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, encara que el foc ha estat sufocat ràpidament i no ha estat necessari desallotjar veïns del bloc.