Cauen branques d'arbres a Cappont

REDACCIÓ Actualitzada 03/08/2017 a les 09:34

La caiguda de branques d’uns arbres van obligar ahir a tallar al trànsit el carrer de Doctora Castells, a Cappont. Els Bombers van rebre l’avís passades les deu de la nit que almenys dos branques de grans dimensions ocupaven part de la calçada, el que va obligar a tallar el trànsit a l'alçada de l’avinguda de Les Garrigues per part de la Guàrdia Urbana. Tanmateix, no hi va haver una gran afectació entre els veïns en ser una hora de baix trànsit.



Efectius dels Bombers van acabar de tallar les branques més afectades per evitar noves caigudes i van retirar les que ja estaven al terra per normalitzar el trànsit. Els tècnics revisaran ara els arbres per determinar les causes.