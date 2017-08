Comencen les obres de l’hospital veterinari, que estarà a punt el 2018

En un terreny annex al centre d’investigació biomèdica de Torrelameu || Està finançat per la Diputació i estarà llest de cara a l’inici del curs 2018-2019

L’empresa Benito Arnó ha iniciat les obres de l’hospital per als estudis de Veterinària i Ciència i Producció Animal de la Universitat de Lleida (UdL). Aquest edifici estarà ubicat al costat del centre d’investigació biomèdic (CREBA) a Torrelameu i està finançat per la Diputació. El termini d’execució és de dotze mesos, per la qual cosa estarà llest per a l’inici del curs 2018-2019.Les obres van ser adjudicades per un pressupost de 2.487.723 euros i han començat amb l’excavació del terreny per als fonaments de l’immoble. L’hospital veterinari, el projecte del qual ha estat redactat per l’estudi d’arquitectura Arqcoas, comptarà amb