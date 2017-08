El jutge manté intern el lleidatà acusat de terrorisme jihadista

L’home, veí de Vilanova de la Barca, acumula deu arrestos des del 2010

El Jutjat d’Instrucció 3 de Lleida ha desestimat el recurs de forma presentat per la defensa de Mokhtar Barrak, un veí de Vilanova de la Barca de 34 anys acusat de terrorisme jihadista, per la qual cosa seguirà al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca, com va avançar ahir SEGRE. Ho farà, de moment, fins que l’Audiència de Lleida es pronunciï sobre el recurs que ja ha presentat la seua advocada perquè pugui sortir del centre mentre duri el procés d’expulsió. Aquest veí de Vilanova de la Barca va ser detingut el passat 15 de juliol per amenaçar