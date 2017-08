Mor Bernabé Hernández, exregidor de la Paeria, exdirectiu de la UE Lleida i exdirector del Màrius Torres

Actualitzada 03/08/2017 a les 14:02

Bernabé Hernández Portero, exregidor de la Paeria, exdirectiu de la UE Lleida i exdirector de l’institut Màrius Torres, ha mort als 76 anys d’edat. En l’ajuntament, va ser regidor socialista durant 16 anys, des de 1987 a 2003, i tret dels dos anys que va romandre en l’oposició, entre 1987 i 1989, es va ocupar bàsicament de les àrees d’educació i esports. Precisament, va destacar especialment en el suport a tot tipus activitats esportives. A nivell del Lleida, va ser directiu entre 2008 i 2010, durant l’última etapa de Tatxo Benet com a màxim accionista del club. Actualment era el soci número 306 del Lleida Esportiu, club que a través de les xarxes socials ha fet constar el seu dolor per la mort i ha enviat les seues condolences a la família. Nascut a la província d’Àvila, es trasllat molt jove a Lleida, on va exercir la docència i va ser director durant diversos anys de l’institut Màrius Torres.