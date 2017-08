La grua també s'emporta bicis

Un veí ha de pagar 142 € per recuperar-la després de deixar-la lligada a un fanal de l’Eix i ser denunciat per la Urbana || Ho veu desproporcionat i diu que n’hi ha moltes aparcades així

La grua no només retira cotxes i motocicletes, sinó també bicicletes aparcades infringint la normativa, que són multades per la Guàrdia Urbana. Mohamed Koubaa, que utilitza la bicicleta com a mitjà de transport, ho va viure en primera persona: la va deixar lligada a un fanal de la plaça Sant Joan mentre feia unes gestions a la Paeria i, al sortir, en comptes de la seua Corbetta, hi havia un adhesiu que l’informava que la grua se l’havia emportat al dipòsit del polígon El Segre.Recuperar-la li va costar 142,65 € i encara li ha d’arribar la multa (de 80 €