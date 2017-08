La millora de la muralla de Gardeny, a punt al setembre

La rehabilitació de la muralla que envolta la part fortificada de Gardeny estarà acabada el mes que ve, va anunciar ahir l’alcalde accidental, Rafael Peris, després de visitar les obres. L’actuació té un pressupost d’uns 65.000 euros i té per objectiu rehabilitar el mur que s’havia degradat pel pas del temps.

Se centra a consolidar el tram de muralla que estava més afectat i la torrassa per garantir l’estabilitat del conjunt i augmentar les condicions de seguretat de la zona. L’actuació inclou, a més, la pavimentació de la coberta de la torrassa per evitar filtracions d’aigua.

El castell data del segle XII, en plena època medieval, i va ser ampliat al segle XVII per convertir-lo en un fortí militar. Aquest any es compleix el desè aniversari de la rehabilitació com a espai d’atractiu turístic.

Entre els mesos de gener i maig d’aquest any, el monument ha rebut la visita de 4.528 persones, la qual cosa representa un 52% més que l’any anterior.

Creen una ‘galeta templera’ commemorativa

? El Gremi de Forners va presentar ahir la nova galeta templera, feta amb farina, ous, sucre, sal i vainilla, amb el dibuix de la creu roja pròpia d’aquest orde. Aquesta iniciativa gastronòmica commemora el desè aniversari del centre d’interpretació de l’orde del Temple a Gardeny.