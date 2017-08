Reunió d'urgència per l'allotjament per a temporers

La Paeria convoca institucions a l’haver-n’hi 60 dormint al ras || Detalla que fins ara ha pagat el viatge per anar-se’n a cinc

L’ajuntament de Lleida ha convocat d’urgència les administracions i tots els agents implicats en la campanya de la fruita per dimarts vinent per abordar el problema de la falta d’allotjament per als temporers i després de detectar que més de seixanta dormen aquests dies als carrers de la ciutat. Així ho va detallar aquest dijous el tinent d’alcalde de Serveis Socials, Xavier Rodamilans, que també va concretar que de moment la Paeria ha pagat el bitllet d’autobús a cinc temporers sense feina perquè viatgin a altres localitats agrícoles, com Huelva o Haro (la Rioja), com va avançar aquest dijous SEGRE. “És