© Ros: “Em sembla que l'1-O serà una cosa semblant al 9-N”

04/08/2017

L’alcalde vaticina que Lleida tindrà un o dos centres comercials operatius l’any 2019.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va afirmar ahir que creu que el referèndum de l’1 d’octubre acabarà sent “una cosa semblant al del 9-N”, i va defensar el seu vot en blanc en aquella “consulta participativa”, davant de la decisió de no participar en el referèndum. “Votar-hi, no hi votaré. Jo crec que el referèndum és un acte solemne en el qual els ciutadans ratifiquen o no un pacte al qual han arribat institucions o forces polítiques i, en aquest cas, no n’hi ha. Fa falta diàleg i pacte. No té sentit un referèndum sense un pacte previ”, va afirmar en declaracions a Catalunya Ràdio.



Preguntat sobre la possibilitat de cedir locals per a la votació, Ros va reiterar que “l’ajuntament de Lleida sempre estarà dins del marc legal”. “Amb un referèndum legal, l’ajuntament col·laborarà en el que hagi de col·laborar, però un que incompleixi la legalitat no pot tenir suport institucional”, va assenyalar. També va criticar la “paradoxa” que “els qui hem de justificar-nos som els que apostem per complir la llei”. “Somio més amb el dia 2 d’octubre que amb l’1. Espero que s’imposi el seny, la democràcia sense diàleg no té futur”, va afegir.



En clau local, Ros va reiterar que tornarà a presentar-se a les municipals, si el partit i la seua família l’avalen, i va negar “tenir les mans lligades per un pacte d’estabilitat amb Cs”, la qual cosa va qualificar de “llegenda urbana”. També es va referir a la qüestió de l’expansió comercial i va vaticinar que un o dos dels tres grans projectes en marxa a Lleida (Torre Salses, Carrefour i Gran Gardeny) estaran operatius el 2019 o el 2020.