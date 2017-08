La millora de l’accés a la Seu Vella i del carrer Monterrey, a punt al novembre

La Paeria té en marxa les obres de millora de l’accés a la Seu Vella per la Porta del Lleó i del carrer Monterrey. Els treballs, que comporten el tall al trànsit d’aquest carrer i de les escales d’accés a la Seu, tenen una durada prevista de quatre mesos, de manera que estaran acabats al novembre.

L’actuació permetrà habilitar un nou accés per als vianants entre els carrers Sant Martí i Monterrey fins als camins de ronda del turó i el parc de Santa Cecília.

A més, se’n renova el paviment –que estava deteriorat–, s’eixamplen les voreres per facilitar el pas dels vianants i s’amplia l’espai perquè girin els autobusos i autocars que pugen per Sant Martí, que ara han de fer sovint maniobres per girar.

L’actuació permetrà també substituir el mur que hi ha ara entre els carrers Monterrey i Orfeó per una barana i plantes, la qual cosa permetrà donar més visibilitat a aquest carreró i restaurar el monument a Enric Granados.

Les obres compten amb un pressupost de 366.253 euros i comportaran la renovació de connexions de serveis i mobiliari urbà, així com l’eliminació dels aparcaments que hi ha a l’accés a la Seu Vella per la Porta del Lleó, que deixaven un pas estret tant per a vianants com per a vehicles.