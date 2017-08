Els veïns demanen no demorar la reforma de la rambla Ferran

Veuen “perfecte” el projecte per reduir carrils i ampliar voreres.

L’associació de veïns de Noguerola celebra que la Paeria ultimi el projecte per a la remodelació de la rambla Ferran (vegeu SEGRE d’ahir) , però reclama que es porti a la pràctica, a diferència del que va passar fa uns anys, quan va acabar quedant aparcat.“Ens sembla perfecte, tant la millora dels carrers de la zona de l’avinguda del Segre com la remodelació de la rambla i l’enllaç directe amb l’estació. Ho estem esperant. Ens és igual de qui sigui el projecte, però que ho facin”, va afirmar el president de l’entitat, Miquel Sabaté, que, d’altra banda, va recordar que el concurs d’idees del 2013, en la resolució de les quals van participar els veïns, ja anava en aquesta línia, però el projecte no es va executar llavors. “Estarem encantats de la vida, si es fa”, va afegir Sabaté, que va apuntar que quan es van fusionar les associacions de Noguerola i Avinguda del Segre ja van fixar la millora de la rambla Ferran com a principal prioritat per al barri, al costat de les termes de Cardenal Remolins i la plaça de l’Auditori, que esperen que es remodeli ben aviat.L’associació reclama també que la reforma de tot aquest sector no oblidi el carrer Ramon Castejón, ja que la seua remodelació fa uns anys va quedar a mitges per problemes amb connexions d’aigua al subsòl. La Paeria ultima el projecte de remodelació de la rambla i confia a tenir-lo llest a la tardor per presentar-lo als veïns i recollir les seues aportacions. Preveu reduir dos carrils dels sis que té la rambla (un a cada costat del passeig central), eixamplar les voreres i prolongar el passeig fins a l’estació, donant així ús a la zona verda de la plaça Ramon Berenguer IV.