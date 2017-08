La concessionària entrega el nou projecte per al Pla

Tècnics municipals el revisaran abans d’avalar-lo || Aposta per llocs de venda d’aliments i un espai de restauració

La firma Jamstores, concessionària de l’edifici del Mercat del Pla, va entregar aquesta setmana a la Paeria la nova proposta d’activitat per reobrir aquest emblemàtic equipament del Centre Històric, que està tancat des del març. Fonts de l’empresa van confirmar l’entrega del document i van assenyalar que l’orientació que plantegen, tal com va avançar aquest diari, és mantenir-lo com un espai comercial, però amb llocs de venda de productes alimentaris i combinat amb una part de gastronomia i restauració basada en productes de quilòmetre zero, encara que no van voler oferir més detalls.

Ara, tècnics municipals de les àrees de contractació, activitats i planejament revisaran la proposta per comprovar que s’adequa al plec de condicions de la licitació, a l’oferta presentada per Jamstores en el seu dia per aconseguir la concessió i a la resta dels condicionants urbanístics de l’edifici. Un dels requisits que hi havia era que l’espai havia de continuar sent comercial. La previsió és que la Paeria prengui una decisió sobre aquesta qüestió durant el mes de setembre. El Mercat del Pla va ser reobert com un outlet de roba el 2014, però va tancar el març d’aquest any perquè no funcionava.