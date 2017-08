Salut preveu traslladar l’heliport a l’Arnau per millorar l’atenció a pacients crítics

Ara està al parc de bombers, cosa que requereix una ambulància per portar-los fins a l’hospital

El departament de Salut preveu traslladar l’heliport d’emergències mèdiques (SEM) ubicat actualment al parc de bombers de Lleida a un nou espai a la teulada de l’hospital Arnau de Vilanova, amb l’objectiu de reduir el temps de resposta en l’atenció als pacients crítics traslladats en helicòpter i disminuir la mortalitat. Encara que els dos emplaçaments estan separats per menys d’un quilòmetre, al tractar-se de pacients molt greus, és necessària una ambulància medicalitzada per fer el trasllat a l’hospital, i en aquests casos és clau per millorar l’atenció reduir el nombre de canvis de lliteres entre mitjans de transport.Així ho va