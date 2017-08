Els regants celebren la festa del canal de Pinyana

L’ermita de Sant Salvador, ubicada al costat del pantà de Santa Anna, al terme de Castellonroi, va acollir ahir la festa de l’aigua del canal de Pinyana, en la qual van participar diversos representants de les comunitats de regants. L’alcalde accidental de Lleida, Fèlix Larrosa, va manifestar que “és necessari avançar en els processos de modernització del reg, no només per eficiència i estalvi, sinó també per competitivitat i territori”. Larrosa va oferir a regants, presidents de partides, organitzacions professionals i sindicats posar en marxa un lobby territorial per defensar les inversions de l’Estat i de la Generalitat a l’Horta de Lleida. El canal de Pinyana subministra aigua potable a la ciutat de Lleida i a vint municipis més i garanteix el reg a unes 13.000 hectàrees, fonamentalment de l’Horta. La Junta de Sequiatge es va constituir el 1758.