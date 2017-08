El carrer Sant Andreu, en ple Centre Històric, just al costat de Cavallers, apareixia aquest dilluns ple de deixalles com botelles i llaunes de begudes per l’incivisme de persones que utilitzen aquest apartat lloc per consumir aquests productes o fer botellón.



La situació no és exclusiva d’aquest carrer i també hi ha altres punts del barri on s’acumulen escombraries al carrer per l’incivisme d’alguns dels veïns d’aquesta zona.