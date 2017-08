Detingut un nen de 14 anys per robar al col·legi Parc de l’Aigua

Va ser sorprès al costat d’un altre presumpte lladre || Arresten dos adolescents per agredir un menor per robar-li un patinet i sostreure la bossa a una anciana

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Amb llanterna, guants i samarretes per cobrir-se la cara per evitar ser reconeguts. Així de preparats anaven dos menors, de 14 i 17 anys, que diumenge a la matinada van ser detinguts per la Guàrdia Urbana al ser sorpresos in fraganti quan robaven presumptament al col·legi Parc de l’Aigua, al barri de la Bordeta. L’alarma del menjador del centre escolar els va delatar.Va ser cap a les 4.25 hores quan una patrulla va acudir al col·legi, al carrer Sant Paulí de Nola, després de rebre l’avís de l’alarma. Quan van arribar, els urbans van observar com dos individus amb la